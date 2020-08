Speranza, ‘Con il lockdown abbiamo salvato l’Italia’ (Di domenica 9 agosto 2020) Emergenza coronavirus in Italia, il ministro della Salute Speranza non ha dubbi: “Con il lockdown abbiamo salvato l’Italia dall’onda più alta”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus difendendo l’operato della squadra di governo, finita al centro delle polemiche dopo la pubblicazione dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Coronavirus, Speranza assicura: 14 settembre devono riaprire tutte le scuole Nella prima parte della sua intervista il ministro Speranza ha confermato come la priorità del governo sia quella di riaprire le scuole. Una decisione che inevitabilmente porterà a un aumento del numero dei ... Leggi su newsmondo

