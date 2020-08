Remuzzi zittisce gli allarmisti: "Più contagi? Vi dico perché è una cosa buona" (Di domenica 9 agosto 2020) Gabriele Laganà In una intervista a Libero il professor Giuseppe Remuzzi difende i colleghi accusati di negazionismo, spiega che il coronavirus può essere mutato e rassicura sulla possibile seconda ondata di casi di contagio Era l’inizio di aprile, quindi nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria, quando Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, aveva rilasciato un'intervista a Libero nella quale aveva che solo a giugno l’incubo coronavirus sarebbe svanito. Una deduzione basata sull'evoluzione dei contagi a Wuhan e nell'Hubei. Oggi l’esperto invita le autorità a fare molta attenzione a non "importare" Covid-19. "Molti tra i focolai che si sono sviluppati recentemente in Italia arrivano da fuori. Qui il razzismo non c'entra- ha ... Leggi su ilgiornale

