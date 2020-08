Maltempo, forti temporali sui Castelli Romani: 21mm di pioggia e crollo termico di 9°C in pochi minuti [FOTO] (Di domenica 9 agosto 2020) Violenti temporali stanno colpendo alcune zone del Lazio, soprattutto Roma, nella zona dei Castelli Romani. Tra le 16 e le 16:45 di oggi pomeriggio, a Rocca Priora sono caduti 21mm di pioggia e la temperatura è crollata a +23°C in pochi minuti dopo un picco di +31°C. +23°C anche ad Ariccia dopo un picco di +32°C. La vicina Roma, invece, alle 18 fa registrare +34°C, dopo una massima giornaliera rovente di +37°C. Nella gallery scorrevole in alto, alcune delle immagini dei temporali che hanno colpito l’area. Per monitorare il Maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articolo Maltempo, ... Leggi su meteoweb.eu

Ultron65 : RT @iconameteo: Il #maltempo ieri ha colpito #Calabria e #Sicilia con forti nubifragi. ?? - Lauradiroma1 : RT @iconameteo: Il #maltempo ieri ha colpito #Calabria e #Sicilia con forti nubifragi. ?? - iconameteo : Il #maltempo ieri ha colpito #Calabria e #Sicilia con forti nubifragi. ?? - Bebert_Rispe : RT @meteonetwork: #MALTEMPO Forti temporali ieri in #Puglia, questi #fulmini sono stati fotografati nella zona di Mola di Bari (BA). Foto s… - Dieu777 : RT @meteonetwork: #MALTEMPO Forti temporali ieri in #Puglia, questi #fulmini sono stati fotografati nella zona di Mola di Bari (BA). Foto s… -