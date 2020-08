L.elettorale: Conte, 'proporzionale con rappresentanza, continui dialogo' (Di domenica 9 agosto 2020) Brindisi, 9 ago. (Adnkronos) - "Sarebbe eccentrico e particolare se il presidente del Consiglio, sostenuto da forze di maggioranza che concordato una riforma della legge elettorale in senso proporzionale, sostenga il contrario. Mi auguro che continui il dialogo tra le forze di maggioranza, anche perchè quella riforma elettorale si collega alla prospettiva della riforma costituzionale e quindi completerebbe un quadro. Si pone un problema di rappresentanza politica, quindi mi auguro che il dialogo si finalizzi". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento ‘La Piazza'. Leggi su iltempo

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Conte e i servizi. Esplosione a Beir… - zazoomblog : Conte: Avanti con la riforma elettorale proporzionale Per il Ponte sullo Stretto penso a un sottomarino. Video -… - zazoomblog : Conte: Avanti con la riforma elettorale proporzionale Un tunnel sottomarino per il Ponte sullo Stretto. Video -… - Affaritaliani : Conte: 'Avanti con la riforma elettorale proporzionale Un tunnel sottomarino per il Ponte sullo Stretto'. Video… - cncmra82 : @borghi_claudio @FrancoBechis @V4l3g Io ringrazio Dio che a gestire l'emergenza ci sia stato Conte e non un politic… -