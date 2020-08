Juventus, Maifredi: «Sarri? I giocatori non avevano la stima necessaria» (Di domenica 9 agosto 2020) L’ex tecnico della Juventus, Gigi Maifredi, ha parlato dell’esonero di Maurizio Sarri alla Gazzetta dello Sport Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha parlato dell’esonero di Maurizio Sarri in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: COSE IN COMUNE – «Nessunissima. Io dovevo rifondare, lui doveva semplicemente continuare. Una cosa mai detta o sottolineata è l’aspetto societario: quando arrivai io se ne era andato Boniperti, e dico Boniperti, perché comandava Montezemolo che mi portò in bianconero. Era una società nuova, calcisticamente parlando». ESONERO Sarri – «Oggi no: Sarri ha lavorato con dietro una struttura forte e ... Leggi su calcionews24

Viglianesi_S : Per le Capre #AgnelliOut. Vi meritate #CobolliGigli, #Secco, #Blanc, #DelNeri, #Maifredi e #Zaccheroni. È mi ferm… - Antonin30880485 : @XXXnewssSoccer Il peggior allenatore insieme a maifredi della storia della Juventus a mai più - AndreaIrbeti : @zorrobw con Sarri la juventus ha vissuto la peggiore stagione dopo quella di Maifredi. Da subito sapevo come sare… - sportli26181512 : Maifredi: “Sarri ha sbagliato, Pirlo ok con i senatori. Io però avrei fatto tornare Allegri...”: Maifredi: “Sarri h… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Maifredi Maifredi: “Sarri ha sbagliato, Pirlo ok con i senatori. Io però avrei fatto tornare Allegri...” La Gazzetta dello Sport Juventus, Maifredi: «Sarri? I giocatori non avevano la stima necessaria»

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha parlato dell’esonero di Maurizio Sarri in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: COSE IN COMUNE – «Nessunissima. Io dov ...

Juve: con Sarri è finita come con Maifredi, ma senza l'onore delle armi

Champions addio. Tanto per cambiare. Serataccia davanti alla televisione senza neppure il provvidenziale medicamento dello sfogo urlato per educazione verso i v ...

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha parlato dell’esonero di Maurizio Sarri in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: COSE IN COMUNE – «Nessunissima. Io dov ...Champions addio. Tanto per cambiare. Serataccia davanti alla televisione senza neppure il provvidenziale medicamento dello sfogo urlato per educazione verso i v ...