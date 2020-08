Juventus, De Ligt si opera alla spalla: i tempi di recupero (Di domenica 9 agosto 2020) La prima stagione bianconera di Matthijs De Ligt è stata sicuramente molto complicata. L'olandese è arrivato a Torino con grandissime aspettative, ma la prima parte di campionato ha mostrato un difficile adattamento al nostro calcio. Nel girone di ritorno le sue prestazioni sono cresciute, ma l'infortunio alla spalla ha condizionato molto il giocatore.DE Ligt SI opera: I tempi DI recuperocaption id="attachment 1003807" align="alignnone" width="300" De Ligt (getty images)/captionDopo l'eliminazione in Champions che di fatto ha decretato la fine della stagione, l'olandese ha deciso di porre fine ai fastidi della spalla e ha deciso di operarsi. All'intervento chirurgico seguirà poi un periodo di ... Leggi su itasportpress

