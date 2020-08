Ippocrate la trama del film francese in prima visione stasera lunedì 10 agosto su Rai 3 (Di domenica 9 agosto 2020) Ippocrate il film stasera lunedì 10 agosto su Rai 3 in prima visione. trama e trailer Ippocrate è il film del 2014 in prima visione su Rai 3 lunedì 10 agosto. Diretto da Thomas Lilti è un film francese che affronta il tema della sanità, dei limiti e di come affrontare la professione. Il film ha incassato 25 mila euro in Italia, ha vinto un premio Cesar in patria conquistando la critica. Ippocrate la trama del film stasera su Rai 3 Scopriamo insieme di cosa parla Ippocrate il film ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Ippocrate trama Ippocrate - Film (2014) - MYmovies.it MYmovies.it