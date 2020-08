GP 70° Anniversario, Hamilton: "Risultato inaspettato, colpa delle gomme" (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA - " Non è stato il Risultato che volevo, ma si è trattato di una sfida enorme: se guardiamo le gomme, loro oggi avevano qualcosa in più rispetto a noi. Quindi sono felice di essere riuscito a ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : Parrucchiera positiva al Covid in provincia di Firenze: scattata la quarantena per 70 persone - ricpuglisi : 'Dai, usiamo il #Covid19 per dire che c'è un cambiamento epocale e che bisogna tornare allo statalismo degli anni '70.' #StatoInnovatore - GenoaCFC : Ecco la nostra maglia Zena stagione 2020/21. Sarà la nostra terza divisa da gioco. Disponibile sin da ora al Genoa… - AleMex66 : RT @Graftechweb: F1 – Sintesi e commento GP 70° a Silverstone ( Video ) - mult1formula : ?? @Max33Verstappen VINCE L'#F170 ??? Il report della gara sul blog ??? @pins_a_roulette ?? -