Coronavirus, la Sicilia è la regione con l’Indice Rt più alto d’Italia: “Clima di menefreghismo e rilassatezza, altro che migranti, il problema sono i siciliani” (Di domenica 9 agosto 2020) Al momento, la Sicilia fa peggio di Lombardia e Veneto sul fronte Coronavirus. Nell’isola, infatti, l’indice Rt, ossia l’indice di trasmissibilità della malattia, è di 1,62 mentre la media nazionale è di 1,01. Bruno Cacopardo, direttore dell’Unità operativa Malattie infettive del Garibaldi di Catania e (ormai ex) membro del Comitato tecnico scientifico istituito dalla regione Siciliana, spiega ad Open come si è arrivati a questa situazione. “Si è passati da un’osservanza rigida delle regole a un clima di totale menefreghismo dove il Coronavirus viene considerato meno di una banale influenza. Mi aspettavo un azzeramento dei casi in estate, le condizioni c’erano tutte. E, invece, i risultati ... Leggi su meteoweb.eu

