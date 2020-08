Casi Covid a San Giorgio la Molara: il chiarimento del figlio dei due contagiati (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio la Molara (Bn) – E’ notizia degli ultimi giorni la positività al Covid-19 di una coppia di anziani di San Giorgio la Molara. Ad intervenire sulla vicenda è stato il figlio, che ha inteso chiarire che i coniugi non sono sarebbero stati contagiati dalla badante, recentemente tornata dall’est Europa: “Le informazioni circolate hanno generato un clima di risentimento popolare nel paese, ma non è assolutamente vero che il contagio è partito dalla badante che vive con i miei genitori, come confermato dai tamponi effettuati dall’Asl a lei a tutti i componenti familiari e all’infermiera”. “La donna è molto preoccupata dal rancore generato ... Leggi su anteprima24

