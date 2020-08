Carrara, coronavirus: cluster di 18 cittadini nigeriani positivi, lo segnala il sindaco (Di domenica 9 agosto 2020) Le persone sono già state tutte isolate e sono in quarantena sotto il monitoraggio dell'azienda sanitaria e delle forze dell'ordine. La situazione in questo momento dunque è sotto controllo, afferma il sindaco Leggi su firenzepost

