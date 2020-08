Calici di stelle, la tappa di Capriva alla scoperta di grandi vini (Di domenica 9 agosto 2020) L’enoturismo guarda al Friuli Venezia Giulia: per le Città del Vino ad agosto un evento su 5 a livello nazionale è nella regione. Nell’estate 2020, ricca di sfide per il comparto a causa dell’emergenza Coronavirus, la regione più a Nordest d’Italia si evidenzia come una delle più attive a livello nazionale con le sue proposte rivolte a visitatori che vogliano unire scoperta del territorio alla degustazione di grandi vini. Nel video la serata a Capriva. Leggi su udine20

Tempoliberotos : Calici di Stelle a Montespertoli - SIENANEWS : Lunedì 10 Agosto, apertura straordinaria serale della mostra Il sogno di Lady Florence Phillips. La Collezione dell… - ENRICOLIOTTI : Calici di stelle…in Villa, buona la prima! Stasera si replica a Ronchi dei Legionari - Tempoliberotos : Calici di Stelle a Montespertoli - MENUETTOit : #Food e #Music: Sicilia, al via la nuova edizione di Calici di Stelle -