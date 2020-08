Biella, 66enne trovato morto in casa con il suo cane. Non esclusa l’ipotesi avvelenamento (Di domenica 9 agosto 2020) Un uomo di 66 anni, Mauro Tamagno, è stato trovato senza vita dai carabinieri nella sua casa di Magnano, in provincia di Biella, insieme al suo cane. In un primo momento si era pensato alla morte per cause naturali, visto anche il forte stato di degrado in cui versava la sua abitazione. Ma poi, stando a quanto riferiscono i quotidiani locali, le forze dell’ordine hanno avanzato anche l’ipotesi di avvelenamento. Ancora non è chiaro quale sia l’indizio che ha portato all’intensificarsi delle indagini, coordinate dal procuratore Teresa Angela Camelio. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, preoccupati perché la porta d’ingresso dell’abitazione dell’uomo era socchiusa, ma all’interno non rispondeva nessuno. Secondo i primi ... Leggi su ilfattoquotidiano

