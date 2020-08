A raccontare comincia tu in replica, la puntata del 9 agosto è dedicata a Luciana Littizzetto (Di domenica 9 agosto 2020) A raccontare comincia tu in replica, la puntata del 9 agosto è dedicata a Luciana Littizzetto Questa sera, domenica 9 agosto 2020, su Rai 3 arriva in replica l’ultima puntata di A raccontare comincia tu, il programma ideato e condotto da Raffaella Carrà che, per l’occasione, intervisterà Luciana Littizzetto. Il programma va in onda su Rai 3 e, in attesa delle nuove puntate, il terzo canale di Viale Mazzini ha proposto in replica una puntata esilarante con protagonista proprio la nota comica, spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa. La Carrà, con A ... Leggi su tpi

cristianoredd : RT @_PuntoZip_: Stasera in TV: “Su Rai3 ultimo appuntamento con “A Raccontare Comincia Tu””. Raffaella Carrà incontra Luciana Littizzetto h… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Su Rai3 ultimo appuntamento con “A Raccontare Comincia Tu””. Raffaella Carrà incontra Luciana Litti… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Su Rai3 ultimo appuntamento con “A Raccontare Comincia Tu””. Raffaella Carrà incontra Luciana Litti… - tituzable : Quando qualcuno comincia a raccontare di come sia sopravvissuto all’aborto come tesi prolife l’unica risposta possi… - nnewtro : palette iu annuncia all’inizio dell’album con dlwlrma di voler raccontare una storia. partendo dal punto in cui si… -

Ultime Notizie dalla rete : raccontare comincia Stasera in tv, A raccontare comincia tu con Luciana Littizzetto: la rivelazione sull'amicizia con Maria De Filippi Il Messaggero Luciana Littizzetto racconta alla Carrà il dopo Davide Graziano: “Ora un uomo non c’è”

Nel programma “A raccontare comincia tu” condotto da Raffaella Carrà, la comica si confida e svela che ora non ha nessun uomo accanto Nel salotto di “A raccontare comincia tu”, condotto da Raffaella ...

Stasera in tv, A raccontare comincia tu con Luciana Littizzetto: la rivelazione sull'amicizia con Maria De Filippi

Stasera in tv di oggi domenica 9 agosto 2020: su Rai3 nella nuova puntata di "A raccontare comincia tu" Raffaella Carrà intervista Luciana Littizzetto, che ha raccontato della sua amicizia con Maria D ...

Nel programma “A raccontare comincia tu” condotto da Raffaella Carrà, la comica si confida e svela che ora non ha nessun uomo accanto Nel salotto di “A raccontare comincia tu”, condotto da Raffaella ...Stasera in tv di oggi domenica 9 agosto 2020: su Rai3 nella nuova puntata di "A raccontare comincia tu" Raffaella Carrà intervista Luciana Littizzetto, che ha raccontato della sua amicizia con Maria D ...