WTA Palermo, Camila Giorgi si ferma sul più bello: Fiona Ferro ribalta l’azzurra e accede in finale (Di sabato 8 agosto 2020) Camila Giorgi non riesce a staccare il pass per la finale del torneo WTA di Palermo, la tennista italiana si arrende in tre set alla propria avversaria, dopo essere passata in vantaggio al termine della prima frazione. Tullio M. Puglia/Getty ImagesLa transalpina si impone con il punteggio di 2-6 6-2 7-5, conquistando la seconda finale in carriera. Nell’ultimo atto del torneo palermitano, Fiona Ferro se la vedrà con l’estone Anett Kontaveit, che nell’altra semifinale ha superato in due set la croata Martic.L'articolo WTA Palermo, Camila Giorgi si ferma sul più bello: Fiona Ferro ... Leggi su sportfair

