Trovata l'altra donna scomparsa nel messinese: su Viviana resta il giallo (Di sabato 8 agosto 2020) RiTrovata dopo un giorno di ricerche F.P., 43 anni, la donna madre di tre figli scomparsa a Castel di Lucio, un piccolo paese dei Nebrodi a una ventina di chilometri da Caronia.La donna, che si era allontanata con una Fiat Bravo e aveva lasciato il cellulare in casa, è stata rintracciata da un’amica a Sant’Agata di Militello, altro centro a una trentina di chilometri da Caronia. Sulle ragioni della sua scomparsa, la donna viene sentita ora dai carabinieri.Nelle scorse ore, il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia (Messina) dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni. Non si può al momento stabilire un collegamento certo ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Trovata l'altra donna scomparsa nel messinese: su Viviana resta il giallo - Cetty86079369 : RT @Elvira69787033: @Sofi71282082 Vero la mimica che hanno questi due non lho trovata con nessun'altra anche se il partner era can ,,hanno… - minseokookie : l'ho sempre trovata inutile questa guerra quando i membri dei vari gruppi neanche ci pensano alla concorrenza e inv… - Elvira69787033 : @Sofi71282082 Vero la mimica che hanno questi due non lho trovata con nessun'altra anche se il partner era can ,,ha… - CandYiboY : comunque io ho un'altra fancam nel telefono ma l'ho trovata solo ora -

Ultime Notizie dalla rete : Trovata altra Trovata l'altra donna scomparsa nel messinese: su Viviana resta il giallo L'HuffPost Cluster Covid, 70 in quarantena a Borgo, famiglia intera a Barga

Firenze – Sono 70 i cittadini di Borgo San Lorenzo (Firenze) che sono stati posti in isolamento dopo aver avuto, nei giorni scorsi, contatti con una parrucchiera risultata positiva. La paziente, secon ...

La carta vincente di Medvedev: la profondità

Guardando una partita di Daniil Medvedev la prima cosa che balza all’occhio è lo stile dinoccolato, per alcuni sgraziato, ma certamente ipnotico dei suoi colpi da fondo. La seconda cosa che si nota su ...

Firenze – Sono 70 i cittadini di Borgo San Lorenzo (Firenze) che sono stati posti in isolamento dopo aver avuto, nei giorni scorsi, contatti con una parrucchiera risultata positiva. La paziente, secon ...Guardando una partita di Daniil Medvedev la prima cosa che balza all’occhio è lo stile dinoccolato, per alcuni sgraziato, ma certamente ipnotico dei suoi colpi da fondo. La seconda cosa che si nota su ...