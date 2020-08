Troppo Barça per il Napoli: 3-1 e super Messi. In Champions resta solo l’Atalanta (Di sabato 8 agosto 2020) Non basta la voglia della squadra di mister Gattuso ad arginare la magia di Messi e compagni. In un Camp Nou silente lo spettacolo lo garantisce sempre lui, quello con il numero 10, Leo Messi. 3-1 per i padroni di casa che si aggiudicano così la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Foto: twitter Barcellona L'articolo Troppo Barça per il Napoli: 3-1 e super Messi. In Champions resta solo l’Atalanta proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

