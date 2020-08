Rinvio delle tasse, via libera al decreto agosto. Tutte le misure (Di sabato 8 agosto 2020) Il complesso puzzle delle misure viene composto , dopo giornate di trattative, e il testo avrà bisogno ancora di qualche giorno per essere ultimato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E il Parlamento,... Leggi su notizie.tiscali

fattoquotidiano : Rinvio delle tasse per gli autonomi, tempi più lunghi per saldare quelle sospese in pieno lockdown, ecco tutte le n… - massimobitonci : Appoggiamo lo #scioperofiscale dei @CndcecConsiglio #commercialisti avevamo chiesto il rinvio al 30 settembre di sa… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Rinvio delle tasse per gli autonomi, tempi più lunghi per saldare quelle sospese in pieno lockdown, ecco tutte le novi… - michele_burdi : RT @massimobitonci: Appoggiamo lo #scioperofiscale dei @CndcecConsiglio #commercialisti avevamo chiesto il rinvio al 30 settembre di saldo… - robertafatta1 : RT @massimobitonci: Appoggiamo lo #scioperofiscale dei @CndcecConsiglio #commercialisti avevamo chiesto il rinvio al 30 settembre di saldo… -