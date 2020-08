Motociclista 40enne muore a Usini dopo esser finito fuori strada (Di sabato 8 agosto 2020) Motociclista 40enne muore a Usini. Incidente in serata nella periferia fatale al “Sassarino” Marco Pala. Marco Pala, “Sassarino” di 40 anni di Usini, è morto stasera 7 agosto in un incidente stradale alla periferia del paese. Pala era finito fuori strada con la moto alla periferia del paese. L’incidente è avvenuto dopo le 19. Nell’incidente il 40enne aveva riportato lesioni gravissime ed era finito in rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari dopo esser stato soccorso dagli operatori del 118. Ma in ospedale le condizioni del “Sassarino” sono apparse subito disperate tanto che poco ... Leggi su limemagazine.eu

