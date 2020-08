Maria De Filippi super sexy in bikini, fisico asciutto e addominali scolpiti: che schianto! (FOTO) (Di sabato 8 agosto 2020) Maria De Filippi super sexy in bikini Come ogni estate, Maria De Filippi come ogni anni sceglie la vacanza, prima di ripresentarsi a settembre per l’inizio della nuova stagione televisiva. Dalle immagini pubblicate da Novella2000, distesa in relax a largo di Ansedonia, vicino Orbetello , Queen Mary appare in super forma, in bikini, in versione sirenetta. 58 anni e non sentirli affatto. Come si vede negli scatti, Maria mostra sempre un fisico asciutto, ben definito e palestrato. FOTOgrafata con un bikini nero, mentre è distesa al sole al largo di Ansedonia, Maria De Filippi sfoggia una prova costume ... Leggi su kontrokultura

ilgiomba : 'Sono sicura che Antonella Elia perdonerà il fidanzato Pietro: il perdono non sminuisce la figura di una donna, anz… - infoitcultura : Stefano De Martino, Belen risponde a Maria De Filippi: “No al perdono” - zazoomblog : Maria De Filippi nonna: sogno ad occhi aperti per la conduttrice - #Maria #Filippi #nonna: #sogno #occhi - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Maria De Filippi: 'Dissi io a Emma di Stefano e Belen' - cheTVfa : #MariaDeFilippi racconta la sua TV al settimanale #Gente: dalla nascita della #Fascino alla squadra di collaborator… -