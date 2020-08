Maltempo, violentissimo temporale autorigenerante nello Stretto di Messina: pioggia alluvionale a Reggio Calabria (Di sabato 8 agosto 2020) Mentre in tutt’Italia splende il sole e fa caldo, in alcune zone del Sud il tempo continua a fare le bizze. E il Maltempo che da stamattina sta colpendo l’Aspromonte e lo Stretto di Messina è degenerato in un violentissimo temporale auto-rigenerante: a Reggio Calabria non smette di piovere da oltre due ore, con 60mm di accumulo pluviometrico a Catona, nella periferia Nord della città, e 28mm in centro. Sono quantitativi di pioggia rarissimi per il mese di Agosto, e bisogna considerare che oggi in riva allo Stretto di Messina è il terzo giorno di pioggia consecutivo: tra ieri e avantieri erano già caduti altri 51mm di pioggia a Catona e ... Leggi su meteoweb.eu

Disagi pure per i pendolari C’è chi per uscire dal centro ci ha impiegato molto tempo per via dei rallentamenti ...

Furia di vento e pioggia, un albero si spezza: evacuata una famiglia

La furia del maltempo di questo fine settimana non ha risparmiato nemmeno i turisti in vacanza sul lago di Garda, zona colpita da violenti temporali sia sabato notte – quando ha pure grandinato – che ...

