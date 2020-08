Maltempo, frana a Messina sulla strada Panoramica dello Stretto (Di sabato 8 agosto 2020) A causa della bomba d'acqua caduta su Messina è franata la collina sopra la strada Panoramica dello Stretto a Messina. Terra rocce e detriti sono caduti sulla strada che è interrotta. Un'automobile è ... Leggi su leggo

Maltempo in Valcamonica, alluvioni e frane a Ponte di Legno: strade interrotte e case evacuate Il maltempo ha provocato danni nella notte a Ponte di Legno, in Valcamonica. Un violento temporale ha fat ...Un’automobile è stata colpita dalla terra franata. In corso le operazioni per liberare le strade. Diversi i negozi e gli appartamenti allagati. La bomba d’acqua, caduta questa mattina sulla città di M ...