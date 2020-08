Lautaro, con la permanenza all'Inter sarà rinnovo. Ma Marotta ha in mente il sostituto (Di sabato 8 agosto 2020) In caso di addio di Lautaro Martinez, Marotta avrebbe individuato il sostituto in Edin Dzeko, già corteggiato dall'Inter nella passata stagione Leggi su 90min

la_stordita : RT @AndreaInterNews: (Se poi fosse possibile prendere Messi senza sacrificare Lautaro Martinez e allo stesso tempo prendere altri top playe… - AndreaInterNews : (Se poi fosse possibile prendere Messi senza sacrificare Lautaro Martinez e allo stesso tempo prendere altri top pl… - MartinoCarella : @calciomercatoit ma cosa cavolo dite..cosa ci azzecca lautaro con dzeko e non solo per età ma anche per ruolo e prospettive - casjdean : @MatteoDentini Anche perché se sostituiscono Lautaro con quel bastardone di Dzeko, vado alla Pinetina e do fuoco a… - WTruniger : @fcin1908it Basta con 'sto pupillo! Imparate l'italiano per favore! Il preferito, usate il preferito! Comunque scri… -

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro con Bellagio, arriva Lautaro Martinez Shopping con la bella Agustina La Provincia di Como BARCELLONA - L'ex presidente Gaspart: "Il Napoli è in salute e non va sottovalutato"

Il grande giorno è arrivato: stasera, tra le mura del "Camp Nou", il Barcellona riceverà la visita del Napoli per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Per presentare la sfida, oltre ...

Sky Sports: "Guardiola vuole Koulibaly e Lautaro Martinez. City scatenato"

I Citizens vorrebbero chiudere cinque colpi entro il 12 settembre. La priorità è la difesa, poi bisognerà cercare i sostituti di David Silve e Aguero LONDRA (INGHILTERRA) - Il Manchester City non si f ...

