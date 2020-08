La Juventus su Twitter: “Grazie di tutto, mister Sarri” (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus ha comunicato nel pomeriggio l’esonero a Maurizio Sarri. La società bianonera ringrazia il tecnico di Figline Valdarne per il lavoro svolto in questa stagione. Sul proprion profilo Twitter, la Juventus ha anche pubblicato un video per ricordare i momenti migliori del primo ed unico anno vissuto a Torino. Ecco in allegato il video: Grazie di tutto, mister Sarri. pic.Twitter.com/8IxLsQUTtG — JuventusFC (#Stron9er ) (@Juventusfc) August 8, 2020 L'articolo La Juventus su Twitter: “Grazie di tutto, mister Sarri” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

juventusfc : Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. - juventusfc : Siete già passati oggi negli Juventus Store? ?? La nuova bellissima maglia Away vi aspetta! ?? - juventusfc : Ready for timeless elegance. La nostra nuova divisa Away 20/21 br @adidasfootball è ora disponibile sullo Juventus… - MajedAlNafisi : RT @juventusfc: Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. - grxtzky : RT @juventusfc: Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Twitter Juventus su Twitter: "Il nostro dovere. Siete pronti?" Tutto Juve Juventus, Ronaldo consolato dalla sorella: "Sei il migliore, ma non puoi fare tutto da solo"

TORINO - La Juventus è stata eliminata negli ottavi di finale di Champions dal Lione nonostante una doppietta del suo fuoriclasse, Cristiano Ronaldo. Un ko che è anche costato oggi la panchina a Mauri ...

Pjanic, il saluto alla Juve: "Sempre nel mio cuore"

TORINO - "Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente, almeno ancora per un po'". Miralem Pjanic, attraverso il proprio profilo Twitter, saluta la Juventus, all'indomani della sfida con il L ...

TORINO - La Juventus è stata eliminata negli ottavi di finale di Champions dal Lione nonostante una doppietta del suo fuoriclasse, Cristiano Ronaldo. Un ko che è anche costato oggi la panchina a Mauri ...TORINO - "Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente, almeno ancora per un po'". Miralem Pjanic, attraverso il proprio profilo Twitter, saluta la Juventus, all'indomani della sfida con il L ...