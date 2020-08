La Juventus ha esonerato Maurizio Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma la decisione è stata presa: . La scelta, abbastanza sorprendente per come è maturata, è arrivata all’indomani della vittoria per 2-1 contro il Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Vittoria che, però, non è bastata ai bianconeri a superare il turno. La squadra francese, allenata da Rudi Garcia, si è infatti qualificata grazie al successo per uno a zero dell’andata. LEGGI ANCHE –> Sarri dice che se i giocatori della Juve hanno vinto con lui, allora sono forti Un feeling, evidentemente, mai nato quello tra Maurizio Sarri e la dirigenza bianconera. Già ieri sera, al termine della partita, il presidente Andrea Agnelli aveva lasciato intendere che qualcosa stava per accadere: «Ci prenderemo qualche ... Leggi su giornalettismo

FabrizioRomano : Maurizio Sarri è stato esonerato: non è più l'allenatore della #Juventus ???? @SkySport - DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - Gazzetta_it : La Juve ha deciso: #Sarri esonerato. Fatale l'eliminazione dalla Champions - iLikePhil : RT @DiMarzio: #Juventus, #Sarri esonerato: è ufficiale ?? - italiaserait : Juventus, Sarri esonerato: il comunicato ufficiale -