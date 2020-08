Fuorigrotta, malore mentre era alla guida: morto capitano dei vigili urbani Ciro Colimoro (Di sabato 8 agosto 2020) Tragedia a Napoli: il capitano dei vigili urbani Ciro Colimoro è morto a causa di un malore mentre guidava la sua auto in viale Augusto (nel quartiere Fuorigrotta). Tragedia ieri pomeriggio a Napoli, dove Ciro Colimoro (66enne capitano dei vigili urbani) è morto a causa di un malore mentre era alla guida della sua auto … Leggi su 2anews

Stava guidando la sua auto in viale Augusto a Fuorigrotta, quando si è sentito male ed ha avuto un malore che l’ha stroncato. La tragedia davanti a tutti ed in pieno pomeriggio. Prima dolore, poi la s ...Era alla guida della sua auto in viale Augusto a Fuorigrotta, quando si è sentito male: probabilmente un infarto. È accaduto davanti a tutti ed in pieno pomeriggio. Prima il malore, poi la sterzata re ...