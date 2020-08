Famiglie olandesi bloccate in ferrata: arriva il Soccorso Alpino (Di sabato 8 agosto 2020) Sono arrivati gli uomini e le donne del Soccorso Alpino Trentino a trarre in salvo una comitiva di turisti olandesi in difficoltà sul sentiero attrezzaro di Val Scura, nel comune di Levico Teme. L'... Leggi su trentotoday

l gruppo, composto da adulti e bambini per un totale di una ventina di persone, ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 18.00 di venerdì 7 Agosto perché non era in grado di concluder ...

G ruppo di olandesi recuperati lungo il sentiero attrezzato Chiesa (Val Scura). LEVICO TERME - Sì è concluso poco dopo le 20 di ieri sera (venerdì 07 agosto 2020) un intervento in aiuto di un gruppo d ...

