Facebook odia i capezzoli | ma solo quelli delle femmine | sai perché?

Facebook e Isntagram hanno dichiarato guerra ai capezzoli femminili mentre quelli maschili rimangono in bella vista: tutte le reazioni del web. Tutti sanno che Facebook e Instagram non accettano fotografie che ritraggano capezzoli femminili in bella mostra. A livello "formale" la spiegazione è, per essere classificate come adatte e un pubblico giovane, c'è bisogno di censurare immagini esplicite che potrebbero essere …

alexbintqaboos1 : @matteosalvinimi Sinistra odia I Disabili i Caregiver e gli Omosessuali. Perché non destinare casa mia Parco Cirill… - lamente2019 : -

Facebook e Isntagram hanno dichiarato guerra ai capezzoli femminili mentre quelli maschili rimangono in bella vista: tutte le reazioni del web. Tutti sanno che Facebook e Instagram non accettano fotog ...

Il principe Harry contro i social, hanno creato crisi d'odio

(ANSA) - NEW YORK, 07 AGO - Il principe Harry d'Inghilterra ha puntato il dito contro le società di social media per aver creato una "crisi di odio" e ha chiesto una "riforma digitale significativa".

