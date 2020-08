Elisabetta Canalis scalda l’estate, fisico pazzesco sulle spiagge di Santa Monica (FOTO) (Di sabato 8 agosto 2020) L’ex velina di Striscia La Notizia, Elisabetta Canalis, si sta godendo le sue meritate vacanze al mare, tra la sua Sardegna e la California. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram dalla showgirl, che la ritrae in costume da bagno sulle spiagge di Santa Monica, ha letteralmente mandato i fan in visibilio il suo corpo scolpito e le sue perfette forme. View this post on Instagram Tastes like strawberries On a Summer evening Baby you are the end of June.. @incantoofficial #incantoofficial #ad A post shared by Elisabetta Canalis (@littlecrumb ) on Aug 7, 2020 at 2:06am PDT Leggi su sportface

vivranda : Ho sognato che andavo a passeggio e a mangiare un gelato con elisabetta canalis (?!?!?!?) - zazoomblog : Elisabetta Canalis il suo costume fa subito tendenza: impossibile resistere - #Elisabetta #Canalis #costume… - zazoomblog : Elisabetta Canalis tramortisce i fan con uno scatto illegale: si vede tutto - #Elisabetta #Canalis #tramortisce - zazoomblog : Elisabetta Canalis bombe d’acqua. Col costume bagnato il primo piano viene meglio - #Elisabetta #Canalis #bombe #d… - zazoomblog : Elisabetta Canalis ‘indossa’ la trasparenza: il primo tutto fuori della sua estate. Foto - #Elisabetta #Canalis #‘… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis La disavventura di Elisabetta Canalis ad Alghero. Lo sfogo su Instagram: “E’ la seconda volta che… Il Fatto Quotidiano Elisabetta Canalis, il suo costume fa subito tendenza: impossibile resistere

Elisabetta Canalis sui social ha sempre un grandisismo riscontro positivo, ma questa volta la donna ha davvero fatto impazzire i fan. Ecco cosa è successo. Elisabetta Canalis (Fonte: Instagram della d ...

La Canalis infiamma i social: il bikini lascia poco spazio all'immaginazione

Con un provocante costume da bagno Elisabetta Canalis ha infiammato i social ottenendo il pieno di like. La modella, famosa in Italia e all’estero per la sua bellezza, ha incantato i fan con le sue cu ...

Elisabetta Canalis sui social ha sempre un grandisismo riscontro positivo, ma questa volta la donna ha davvero fatto impazzire i fan. Ecco cosa è successo. Elisabetta Canalis (Fonte: Instagram della d ...Con un provocante costume da bagno Elisabetta Canalis ha infiammato i social ottenendo il pieno di like. La modella, famosa in Italia e all’estero per la sua bellezza, ha incantato i fan con le sue cu ...