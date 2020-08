"Deve essere arrestato". Salvini vuole Conte in gabbia: manette, il leghista mai così estremo (Di sabato 8 agosto 2020) È un Matteo Salvini un po' alla Giorgio Bracardi quello che commenta le ultime notizie sulla mancata zona rossa nella Bergamasca. «Pare che dal Comitato tecnico scientifico avessero chiesto al governo, a marzo, di sigillare subito con la zona rossa la Val Seriana. Il governo non ha sigillato le zone rosse ma il resto d'Italia... Se fosse vero, al governo dovrebbero essere arrestati». Durante un comizio elettorale in Toscana il leader leghista traccia un parallelo tra il suo caso personale e quello di Giuseppe Conte: «Se io vado a processo per aver ritardato di qualche giorno lo sbarco di qualche immigrato, Conte e compagni dovrebbero rispondere del sequestro di milioni di italiani e di un disastro sanitario, sociale ed economico senza precedenti». Sul tema ... Leggi su liberoquotidiano

