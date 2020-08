Da Palmira a Tivoli, l’alone di un’eroina forgiata nel deserto (Di domenica 9 agosto 2020) «Hai avuto il tuo trionfo, Aureliano, è stato grandioso. Ingombrata da ceppi alle caviglie, ho portato catene d’oro ai polsi. Nuda, ricoperta dalle spalle ai polpacci di pietre preziose del mio stesso tesoro, ho camminato dal levar del sole all’imbrunire. Era interminabile! Sopportavo al collo una gogna d’oro tempestata di smeraldi (…) Mi sono dovuta fermare diverse volte per placare l’affanno ma non ho vacillato. Davanti a me, Tetrico e suo figlio, entrambi traditori di Roma, vestiti alla leggera con … Continua L'articolo Da Palmira a Tivoli, l’alone di un’eroina forgiata nel deserto proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Palmira Tivoli Da Palmira a Tivoli, l'alone di un'eroina forgiata nel deserto Il Manifesto