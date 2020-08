Covid-19, contagi mai così alti da oltre due mesi: l’Italia si prepara a una seconda ondata? (Di sabato 8 agosto 2020) Da tempo si parla di una seconda ondata di Coronavirus in autunno, in termini di probabilità, e l’Italia vuole arrivare preparata a questo eventuale appuntamento. I numeri però sembrano essere già tornati simili a quelli di maggio. Infatti nelle ultime settimane si è riscontrato un aumento dei contagi, mai così alti da oltre due mesi. Nello specifico, i nuovi casi registrati oggi sono stati 552, il 28 maggio erano 593. Bisogna perciò essere pronti e prepararsi allo scenario peggiore, prevedendo una serie di accorgimenti nel caso in cui la circolazione del virus, che non si è mai interrotta, tornasse massiccia e preoccupante, ai livelli della fase più calda dell’emergenza sanitaria. Leggi su sportface

