Coronavirus nel Lazio, gli attualmente positivi superano quota 1.000. Tra ieri e oggi 12 casi a Roma, 20 in tutto nella Regione (Di sabato 8 agosto 2020) oggi registriamo 20 casi e zero decessi. nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 2 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si tratta di un ragazzo di 11 anni per il quale è in corso l’indagine epidemiologica e un caso di una bambina di 1 anno ora trasferita al Bambino Gesù di Palidoro. Nessun Sindaco ha comunicato nulla in merito. Il numero complessivo dei guariti è stabile a 995, il numero delle persone attualmente positive è salito a 64 (+2), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi è risalita al 96%. Purtroppo dobbiamo rilevare che nei Castelli Romani e litoranea il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

