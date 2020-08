Conte lancia un appello ai giovani: «Capisco il desiderio di movida, ma siate responsabili» (Di sabato 8 agosto 2020) «Abbiamo previsto la ripresa dell’attività delle navi da crociera dal 15 agosto e delle fiere dal primo settembre. Abbiamo previsto altre riprese ma vanno fatte con responsabilità, dobbiamo essere accorti e intelligenti, non dobbiamo tornare indietro e vanificare gli sforzi fin qui fatti. Capisco che è il periodo piu caldo dell’anno, e i giovani che hanno voglia di divertirsi e di movida, ma attenzione: bisogna muoversi in maniera responsabile e pensare, al di là della nostra salute, alle persone più fragili e vulnerabili». È quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza al termine del Consiglio dei ministri per l’approvazione del dl agosto. LEGGI ANCHE –> Il presidente del Consiglio: ... Leggi su giornalettismo

SkyTG24 : 'Non dobbiamo tornare indietro e vanificare gli sforzi fin qui fatti', il premier Giuseppe #Conte torna sul pericol… - lilasart : RT @SkyTG24: 'Non dobbiamo tornare indietro e vanificare gli sforzi fin qui fatti', il premier Giuseppe #Conte torna sul pericolo movida e… - passione_inter : ESCLUSIVA - Alvaro Pereira lancia l'Inter: 'Sarà protagonista in Europa League. Godin giochi di più. Conte? Ha ragi… - grazybattaglini : RT @SkyTG24: 'Non dobbiamo tornare indietro e vanificare gli sforzi fin qui fatti', il premier Giuseppe #Conte torna sul pericolo movida e… - ContiCarlo : RT @SkyTG24: 'Non dobbiamo tornare indietro e vanificare gli sforzi fin qui fatti', il premier Giuseppe #Conte torna sul pericolo movida e… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte lancia Coronavirus, l’appello ai giovani di Conte: “Non dobbiamo vanificare sforzi Il Fatto Quotidiano TAC 'USATA' LANCIANO: D’AMARIO VS SCHAEL, PAOLUCCI A CENTRODESTRA: FARE CHIAREZZA

CHIETI - In base a quali autorizzazioni e quale programmazione e relazioni tecniche da parte di chi dovere in Regione, e con quali coperture economiche sono stati acquistati dalla Asl Lanciano Vasto C ...

PESCARA: ''MANIA'' MONOPATTINI ELETTRICI MA E' CAOS PER VIOLAZIONI

PESCARA - Tra quelli privati acquistati durante e dopo il lockdown e i 500 di Helbiz, a Pescara è "mania" monopattini elettrici, che hanno letteralmente invaso la città: se ne vedono sfrecciare ovunqu ...

CHIETI - In base a quali autorizzazioni e quale programmazione e relazioni tecniche da parte di chi dovere in Regione, e con quali coperture economiche sono stati acquistati dalla Asl Lanciano Vasto C ...PESCARA - Tra quelli privati acquistati durante e dopo il lockdown e i 500 di Helbiz, a Pescara è "mania" monopattini elettrici, che hanno letteralmente invaso la città: se ne vedono sfrecciare ovunqu ...