Calciomercato Roma – Aggiornamenti trattative Roma

Ci sarebbe un interessamento della Roma per Zeljko Gavric, esterno offensivo classe 2000 della Stella Rossa, valutato dal club croato 4 milioni di euro, giovane sul qual ci sono anche Atalanta e Fiorentina. I giallorossi, però, potrebbero avere una corsia preferenziale in quanto l'agente del calciatore è Nikola Kolarov, fratello del terzino giallorosso. Secondo il quale Gavric verrebbe inizialmente mandato in prestito. L'Arsenal ha nel mirino il centrocampista guineano giallorosso Amadou Diawara, uno dei giocatori che non avuto spazio sotto la guida di Fonseca. Tutto dipende da Lucas Torreira, ex Sampdoria, che ha intenzione di lasciare Londra per ritornare molto probabilmente in Italia e quindi lascerebbe spazio proprio al centrocampista giallorosso. Per quanto riguarda il centrocampista francese Veretout il suo agente

