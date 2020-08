C'è un morto di peste bubbonica in Cina: isolato il villaggio della vittima (Di sabato 8 agosto 2020) Uomo muore di peste bubbonica, il villaggio va in lockdown. Accade nella regione cinese della Mongolia Interna, dove le autorità hanno posto in isolamento un intero villaggio dopo la scomparsa di un residente provocata dalla malattia: lo riporta la Cnn. Il decesso è stato comunicato alle autorità di Baotou domenica scorsa e la conferma della diagnosi è giunta giovedì, ha reso noto la Commissione sanitaria del Comune di Baotou.Le autorità hanno isolato il villaggio di Suji Xincun, dove viveva la vittima. Finora i test eseguiti su tutti gli abitanti del villaggio sono risultati negativi. Negative anche nove persone che erano venute in stretto ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : è morto