Bisceglie, attentato alla farmacia di Sergio Silvestris, ex europarlamentare ed esponente di An (Di sabato 8 agosto 2020) I carabinieri della Tenenza di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, hanno arrestato un uomo di 48 anni, S.A. L’uomo dovrà rispondere di tentata estorsione, danneggiamento, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di esplosivo. Tutto ciò in riferimento a due episodi diversi, avvenuti ai danni della farmacia Silvestris in via Imbriani a Bisceglie. Chi è Sergio Silvestris Il titolare è Sergio Silvestris, ex consigliere regionale di Alleanza nazionale e poi europarlamentare di Pdl-Forza Italia. I fatti risalgono rispettivamente al 17 gennaio ed al 23 aprile scorso. Nella prima circostanza, l’uomo avrebbe fatto esplodere un ordigno posizionato davanti all’ingresso della ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Bisceglie, attentato alla farmacia di Sergio Silvestris, ex europarlamentare ed esponente di An… - gianlucalomuto : Bisceglie, doppio attentato alla farmacia Silvestris: arrestato un 48enne - Telebari : Bisceglie, attentato dinamitardo e incendio doloso alla farmacia Silvestris: arrestato 48enne - #Bari #Notizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Bisceglie attentato Bisceglie, doppio attentato alla farmacia dell'ex eurodeputato Silvestris: arrestato 48enne La Repubblica Bisceglie, doppio attentato alla farmacia Silvestris: arrestato un 48enne

I Carabinieri di Bisceglie, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, hanno arrestato il 48enne S.A., poiché resosi responsabile di tentata e ...

I Carabinieri di Bisceglie, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, hanno arrestato il 48enne S.A., poiché resosi responsabile di tentata e ...