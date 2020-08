Bimba di nove anni scrive al sindaco: "Basta mascherine per terra" (Di sabato 8 agosto 2020) A 9 anni una bambina di Forte dei Marmi (Lucca) ha scritto al sindaco per lanciare una campagna ‘No mascherine e guanti a terra’, tale da impedire che questi dispositivi sanitari siano dispersi nell’ambiente. Questa mattina è stata ricevuta in municipio dal sindaco Bruno Murzi. “Ginevra mi ha mandato una lettera che mi ha molto colpito in cui evidenziava criticità che combattiamo quotidianamente. Il nostro paese è particolarmente attento al decoro, ma soprattutto d’estate aumentando il numero della popolazione, aumenta purtroppo anche quello degli incivili”. Infatti la missiva di Ginevra parte proprio dall’osservazione del diffuso malcostume di gettare per strada uno dei rifiuti più inquinanti al mondo: “Signor ... Leggi su huffingtonpost

A 9 anni una bambina di Forte dei Marmi (Lucca) ha scritto al sindaco per lanciare una campagna ‘No mascherine e guanti a terra’, tale da impedire che questi dispositivi sanitari siano dispersi nell’a ...

