Beto Yaque, agente Lautaro: “Addio all’Inter? Voci messe in giro dai media. Sta bene dov’è” (Di sabato 8 agosto 2020) L’agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, smentisce le Voci sul possibile addio all’Inter C’è solo l’Inter nei pensieri di Lautaro Martinez, secondo quanto dichiarato dal suo agente Beto Yaque ai microfoni de La Figura de la Cancha. “Il trasferimento di Lautaro è un argomento più dei media che reale. Oggi Lautaro ha tre anni di contratto e sta benissimo dov’è. Ha fatto un’ottima stagione, ha ancora l’Europa League da giocare e spero che l’Inter possa andare fino in fondo alla competizione. Consigli sul futuro? Non ne ho mai dato alcuno e nemmeno ora è necessario ... Leggi su intermagazine

