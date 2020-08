Barcellona-Napoli in tv e streaming: dove vederla (Di sabato 8 agosto 2020) Il Napoli di Gattuso cerca l’impresa con il Barcellona di Quique Setién nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League Il Barcellona di Quique Setién ospita il Napoli di Gennaro Gattuso nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La gara di andata allo Stadio San Paolo si era conclusa con il punteggio di 1-1 per effetto dei gol di Mertens e Griezmann. Il Napoli si qualifica se pareggia dal 2-2 in su o se vince. Barcellona-Napoli: la partita si giocherà sabato 8 agosto 2020, a porte chiuse, nello scenario del Camp Nou di Barcellona, con fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Barcellona-Napoli sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, sui canali Sky Sport ... Leggi su calcionews24

