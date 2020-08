Barcellona – Napoli 3 a 1. A Messi basta un tempo al Camp Nou per infrangere il sogno degli azzurri in Champions (Di sabato 8 agosto 2020) Finiscono al Camp Nou vuoto stagione e sogni del Napoli: alle Final Eight di Champions League ci va il Barcellona che vince 3 a 1 e il miracolo agli azzurri non riesce. Miracolo sì, perché cinque mesi fa, in un altro mondo, immaginare di passare ai quarti espugnando il Camp Nou sarebbe stata pura utopia. Perché il Napoli, pur generosissimo nell’uno a uno al San Paolo all’andata veniva da un periodo terribile con Gattuso appena arrivato al posto di Ancelotti, aveva pochissime certezze, non aveva la sesta Coppa Italia in bacheca a far da tonico per il morale. Di fronte un Barcellona sempre qualificato ai quarti, mai battuto in Champions al Camp Nou da anni, all’epoca ancora lontana ... Leggi su ilfattoquotidiano

