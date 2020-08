Atp e Wta 2020, i tabelloni dei tornei della stagione (Di sabato 8 agosto 2020) La lista di tutti i tabelloni dei tornei Atp e Wta per la stagione tennistica 2020. A gennaio si riparte con la nuova Atp Cup, per poi proseguire con i vari tornei in preparazione agli Australian Open. Un 2020 in cui gli italiani proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam agli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Roger Federer, oltre che a Djokovic e Nadal. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana dei tornei in corso. dal 10 al 16 agosto TABELLONE WTA PRAGA dal 3 al 9 agosto TABELLONE WTA PALERMO dal 2 al 8 marzo TABELLONE WTA MONTERREY TABELLONE WTA LIONE CHALLENGER INDIAN WELLS dal 24 febbraio al 1 marzo TABELLONE ATP ACAPULCO TABELLONE ATP DUBAI TABELLONE ATP SANTIAGO TABELLONE WTA ... Leggi su sportface

La sensazione è che la rinuncia del campione in carica Rafa Nadal agli US Open, ufficializzata martedì scorso, possa non essere l’ultima. Sulla ripresa del tennis c’è il problema della quarantena al r ...

Tennis: la proiezione nel ranking WTA di Camila Giorgi. L’azzurra ha già scalato 18 posizioni

Camila Giorgi sta scalando il ranking WTA. Grazie alla semifinale raggiunta nel torneo di Palermo, la marchigiana ha recuperato ben diciotto posizioni, salendo al numero 71 della classifica mondiale.

