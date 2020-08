Speranza su Aumento Contagi Covid-19: Priorità Massimizzare Le Misure di Precauzione (Di venerdì 7 agosto 2020) “L’età media dei positivi è scesa a 40 anni, basta assembramenti“. Queste le parole di Roberto Speranza, Ministro della Salute, in merito all’Aumento dei Contagi per Covid-19. “I ragazzi devono proteggere i loro genitori e i loro nonni. La priorità è Massimizzare le Misure di Precauzione” continua Speranza. “Alle ragazze e ai ragazzi dico: state attenti, perché voi siete il veicolo principale del Contagio in questo momento. La situazione è seria” conclude. Leggi su youreduaction

BacciGloria : RT @Cristian_FF_79: Finché li perculiamo su Twitter non si fa molta strada. Per l'aumento del biglietto del tram si sono riversati in piazz… - Cristian_FF_79 : Finché li perculiamo su Twitter non si fa molta strada. Per l'aumento del biglietto del tram si sono riversati in p… - sottonapertommo : @Louxsmilee Se non sbaglio si diagnostica quando dopo due settimane hai sempre gli stessi sintomi:sentirsi triste,… - CristinaDragani : @ricpuglisi Sì, dobbiamo restare prudenti ma c'è una certa speranza che negli USA l'andamento discendente del picco… - LFItrasporti : RT @MaurizioSeri1: Ripristinare il 50% sui mezzi pubblici vuol dire obbligare tanti pendolari all'utilizzo del mezzo privato con aumento co… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Aumento Coronavirus, Gimbe: ‘Numeri in aumento, politica non disorienti cittadini’ Il Fatto Quotidiano Coronavirus, l'Oms: aumentano i casi tra i giovani. Speranza: ragazzi, state attenti

La pandemia di coronavirus sta iniziando a interessare fasce più giovani della popolazione. E' l'allerta lanciato dall'Oms che ha pubblicato i nuovi dati sulla pandemia che mostrano che attualmente la ...

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi coronavirus Germania: +1147 casi, record da maggio

Torna a fare paura l’epidemia di coronavirus in Germania. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati nuovi 1.147 casi di covid-19, che vanno ad aggiungersi ai 1.045 di ieri. Di conseguenza, il livello ...

La pandemia di coronavirus sta iniziando a interessare fasce più giovani della popolazione. E' l'allerta lanciato dall'Oms che ha pubblicato i nuovi dati sulla pandemia che mostrano che attualmente la ...Torna a fare paura l’epidemia di coronavirus in Germania. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati nuovi 1.147 casi di covid-19, che vanno ad aggiungersi ai 1.045 di ieri. Di conseguenza, il livello ...