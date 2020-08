San Teodoro, Mannironi: “diversi casi positivi sparsi in Gallura” (Di venerdì 7 agosto 2020) San Teodoro, Mannironi. Ci sarebbero diversi casi di positivi in Gallura: lo afferma il sindaco di San Teodoro, Domenico Mannironi, che ha scritto un post dedicato alla situazione teodorina. Al momento, afferma il sindaco, a San Teodoro non sono stati individuati casi positivi. “Avendo ricevuto nella giornata di ieri comunicazioni ufficiali dall’ ATS voglio informarvi sulla situazione del nostro paese per quanto riguarda il problema COVID 19. Attualmente i dati in mio possesso escludono la presenza di persone Covid positive in tutto il territorio di San Teodoro. Credo che questo possa in qualche modo essere preso come un dato rassicurante considerato che siamo arrivati già al 6 ... Leggi su limemagazine.eu

