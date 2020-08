Premier League 2020/21: bocciate le cinque sostituzioni a partita (Di venerdì 7 agosto 2020) La Premier League 2020/21 torna alle origini: bocciata la regola delle cinque sostituzioni a partita. Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Premier League United, quanto costi! Riecco in Premier lo stadio più bello di tutti. Scozia: solito duello La Gazzetta dello Sport Il Cagliari tratta per Nainggolan: "Il Ninja pronto a ridursi lo stipendio"

Sono ben avviate le trattative del club di Giulini con l'Inter dove Nainggolan è tornato per fine prestito. Il Ninja, pur di stare in Sardegna, sarebbe disposto anche a ridursi lo stipendio che percep ...

Premier League, le nomination per i premi individuali

La Premier League si è conclusa. Adesso è tempo di tirare le somme a livello individuale e premiare i singoli che sono riusciti ad esprimersi al meglio. Sono tre i premi che verranno assegnati: miglio ...

