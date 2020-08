Piemonte: regole più rigide per il rientro o l'arrivo dall'estero (Di venerdì 7 agosto 2020) La Giunta regionale ha approvato questa mattina le indicazioni operative per chi arriva o rientra in Piemonte dall'estero. In particolare, chi rientra dai paesi per i quali è previsto l'obbligo di ... Leggi su gazzettadasti

