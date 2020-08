Mina e Corrado Pani, la verità: “Lui e la moglie vivevano separati, io…” (Di venerdì 7 agosto 2020) Quella tra Mina e Corrado Pani fu una relazione che, per gli anni in cui si concretizzò, fu tacciata di essere scandalosa. All’epoca lei era 22enne, star di Studio Uno e già famosissima grazie a brani come Mille bolle blu e Tintarella di luna. L’attore, invece, aveva 26 anni ed era già sposato con Renata Monteduro. I due si conobbero durante una cena a Roma e, stando alle indiscrezioni, dopo essersi presentati passarono tutta la notte a parlare. Qualcosa scattò e, al risveglio, la cantante trovò un biglietto con su scritto: «Mi sei rimasta dentro. E ora come farò?». La relazione tra Mina e Corrado Pani Mina e Corrado Pani decisero così di intraprendere una ... Leggi su velvetgossip

severusmagiustu : Corrado Pani parente di una mia collega. Lei, ovviamente, non ha mai conosciuto Mina. ?? #inarteMina - justcallme_sug : Mina e Corrado Pani esteticamente coppia perfetta #InArteMina - justcallme_sug : Corrado, noi in questo momento stiamo dicendo che Mina e Raffa sono due dee #twitterai - Levis_Of : Screen di Mina che fa le corna a Corrado, vi prego! #TwitteRai - LaGio___ : Con tutto l'amore per Corrado ma io riesco a concentrarmi solo sullo sbrilluccichio dei vestiti di Mina e Raffa #TwitteRai -