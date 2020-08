Milano, aumentano gli incidenti su biciclette e monopattini. L’assessore: “533 feriti in 2 mesi, servono targhe e caschi obbligatori” (Di venerdì 7 agosto 2020) Sotto la Madonnina, complice il Covid e le relative restrizioni, ci si sposta maggiormente sulle due ruote o, novità rispetto al passato, sui monopattini. Il cambio delle abitudini di chi vive a Milano si riflette nel “rovescio della medaglia” di quello che, comunque la si pensi, è un comportamento salutare e che fa bene all’ambiente. Gli incidenti che riguardano i due mezzi sopracitati, infatti, sono aumentati considerevolmente: dall’1 giugno al 6 agosto sono stati 286 quelli che hanno riguardato le biciclette; 86 quelli, invece, legati alla mobilità elettrica. La statistica è stata aggiornata dall’Areu, l’Azienda regionale che si occupa delle emergenze, e che registra le richieste di soccorsi. A diffondere i dati è stato poi l’assessore alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

La statistica è stata aggiornata dall'Areu, l'Azienda regionale che si occupa delle emergenze, e che registra le richieste di soccorsi. A diffondere i dati è stato poi l'assessore alla Sicurezza, Ricc ...

