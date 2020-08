Meteo Campania, sarà un weekend di caldo e afa (Di venerdì 7 agosto 2020) Meteo Campania: con il rinforzo dell’alta pressione, le temperature sono destinate a salire fino ai 36 gradi della prossima settimana. Nuovo rinforzo dell’alta pressione nel weekend e per la prossima settimana, con temperature fino a 36 gradi: ma anche temporali di calore già dall’11-12 agosto su Alpi, alta Val Padana e Appennino. Sono le previsioni … Leggi su 2anews

Notiziedi_it : Temporali e allagamenti, martedì allerta meteo gialla in Campania - occhio_notizie : Il Meteo in Campania per venerdì 7 agosto: deboli piogge intermittenti per l'intera giornata - infoitinterno : Protezione Civile Campania: allerta meteo Gialla dalle 14 alle 20 sulle zone 4, 5 e 7 - infoitinterno : Campania, ancora un'allerta meteo nel pomeriggio ma solo su alcune zone - infoitinterno : Allerta meteo Gialla nel pomeriggio su alcune zone della Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Campania Campania, ancora un'allerta meteo nel pomeriggio ma solo su alcune zone Il Mattino METEO – anticiclone africano e caldo in aumento in Italia, ecco la tendenza per la prossima settimana

Mentre altrove è tornato il sole condizioni meteo instabili o perturbato seguitano ad interessare le regioni del Sud Italia. La circolazione depressionaria, con goccia d’aria fredda in quota, si sta i ...

METEO ITALIA – Vortice CICLONICO ancora attivo con TEMPORALI e GRANDINATE fin sulle COSTE. I dettagli

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. La circolazione instabile che sta interessando la nostra Penisola risulta ancora attiva e determina condizioni di instabilità diffusa soprattut ...

Mentre altrove è tornato il sole condizioni meteo instabili o perturbato seguitano ad interessare le regioni del Sud Italia. La circolazione depressionaria, con goccia d’aria fredda in quota, si sta i ...Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. La circolazione instabile che sta interessando la nostra Penisola risulta ancora attiva e determina condizioni di instabilità diffusa soprattut ...