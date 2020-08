Matteo Piantedosi è il nuovo prefetto di Roma (Di venerdì 7 agosto 2020) Sarà Matteo Piantedosi il nuovo prefetto di Roma . Napoletano, classe '63, Piantedosi è stato nominato prefetto nell'agosto 2011 e destinato a Lodi. A Bologna nel 2017, l'anno successivo è stato ... Leggi su leggo

È Matteo Piantedosi il nuovo prefetto di Roma. Classe 1963, di Napoli, lascia il ruolo di capo di gabinetto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, carica che aveva ricoperto anche quando al Vimi ...

Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del Viminale, è stato nominato oggi nuovo Prefetto di Roma. Ne da notizia la sindaca Virginia Raggi facendogli gli auguri su Twitter. «Pronti a collaborare per il ...

